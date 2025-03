Manchester United quer estádio novo

Em comunicado, os "red devils" acreditam que a construção do novo estádio, juntamente com os melhoramentos na zona envolvente, pode trazer 7,3 mil milhões de libras (cerca de 8,9 mil milhões de euros) por ano para a economia britânica, além da possibilidade da criação de 92.000 novos empregos, 17.000 novas casas e 1,8 milhões de visitantes por ano.



Jim Ratcliffe, coproprietário do Manchester United, disse que o atual estádio serviu “brilhantemente” o clube nos últimos 115 anos, “mas está atrasado em relação aos melhores recintos do mundo”.



“O dia de hoje marca o início de uma incrivelmente entusiasmante jornada para entregar aquele que será o melhor estádio de futebol do mundo, no centro de um regenerado Old Trafford”, disse.



O líder do grupo de trabalho de renovação de Old Trafford, Sebastian Coe, que é também presidente da World Athletics e candidato à presidência do Comité Olímpico Internacional, considera que este “pode ser o maior e mais entusiasmante projeto de regeneração urbanística no Reino Unido desde os Jogos Olímpicos Londres2012”.



O atual estádio da equipa treinada por Ruben Amorim, e que conta no plantel com Bruno Fernandes e Diogo Dalot, tem apresentado alguns problemas estruturais, como fugas de água na cobertura das bancadas.