Manchester United segue em frente na Taça da Liga

Além dos ‘red devils’, atuais detentores do título, Arsenal, Chelsea, Everton e Manchester City comprovaram o estatuto de favoritos nos respetivos duelos e seguiram em frente na competição.



Em Old Trafford, Rashford esteve em destaque, ao assinar um ‘bis’, logo aos cinco e 17 minutos, enquanto Lingard, aos 36, e Martial, aos 61, ajudaram também à goleada.



Já com o guarda-redes Joel Pereira em campo (rendeu Romero aos 78 minutos), Dyer fez o tento de ‘honra’, aos 90+2, do Burton, emblema do segundo escalão ('Championship').



Mais dificuldades teve o Manchester City, que saiu vencedor do campo do West Brom, por 2-1, com Bernardo Silva a tempo inteiro e em destaque no segundo golo de Sané, aos 77 minutos. A alemão já tinha marcado aos três, enquanto a formação da casa chegou a empatar a partida, por Yacob, aos 72.



A atuar no Emirates e perante o Doncaster, formação da League One (terceira divisão), o Arsenal não foi além do 1-0, com Walcott a marcar o único golo do jogo aos 25 minutos.



Com o guarda-redes Eduardo no banco de suplentes, o Chelsea recebeu e bateu o histórico Nottingham Forest (agora no segundo escalão), por 5-1, com o belga Batshuayi a assinar um ‘hat-trick’.



Em Liverpool, também perante um rival do 'Championship', o Everton bateu o Sunderland, por 3-0, com dois golos do jovem Dominic Calvert-Lewin.