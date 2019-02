Manchester United vence e sobe provisoriamente ao quinto lugar da Liga inglesa

Lusa Comentários 03 Fev, 2019, 16:42 / atualizado em 03 Fev, 2019, 16:44 | Futebol Internacional

No King Power Stadium, em Leicester, numa partida em que o português Ricardo Pereira foi titular pela equipa da casa, o único golo da partida foi apontado por Marcus Rashford, a passe de Pogba, aos nove minutos.



O United, que até à 17.ª jornada foi orientado pelo português José Mourinho, soma 46 pontos, mais um do que o Arsenal, que ainda hoje visita o Manchester City, terceiro classificado.



A Liga inglesa é liderada pelo Liverpool, que soma 61 pontos, e que na segunda-feira encerra a 25.ª jornada, com uma deslocação ao terreno do West Ham.