Manchester United vence em Vigo e fica mais perto da final da Liga Europa

Lusa 04 Mai, 2017, 22:06 | Futebol Internacional

Na Galiza, no Estádio de Balaídos, Rashford marcou o único golo do encontro, aos 69 minutos, na marcação de um livre direto, num jogo em que os 'red devils' podiam ter construído um triunfo mais folgado.



Sobretudo na primeira parte, o Manchester United construiu inúmeras oportunidades de golo, mas falhou sempre na concretização, com Rashford, Lingard e Mkhitaryan a ficarem mal na 'fotografia'.



Por seu lado, mesmo a jogar em casa, o Celta de Vigo foi praticamente inofensivo e só incomodou Romero nos primeiros minutos da partida, naquele que foi o primeiro jogo da formação espanhola nas meias-finais de uma competição europeia.



O remate certeiro de Rashford colocou José Mourinho mais perto da final da Estocolmo, marcada para o próximo dia 24, que poderá ser a primeira do técnico português na Europa, depois do triunfo em 2010 na Liga dos Campeões com o Inter Milão.



O jogo da segunda mão, em Old Trafford, está agendado para 11 de maio.



A outra vaga para a final da competição vai sair do embate entre Ajax e Lyon, no qual os holandeses estão em vantagem, depois de terem vencido os franceses por 4-1, na quarta-feira.