Manchester United vence Tottenham

Um golo marcado perto do fim do encontro pelo avançado francês Anthony Martial, aos 81 minutos, permitiu aos 'red devils' não apenas deixar a companhia do Tottenham -- com o qual estava empatado no segundo lugar -, mas também reduzir para dois pontos o atraso para o rival citadino.



O City, equipa na qual alinha o avançado internacional português Bernardo Silva, terá oportunidade de responder e recolocar ainda hoje a vantagem no topo da classificação em cinco pontos, quando defrontar o West Bromwich, 13.º classificado.



Depois de ter sofrido a primeira derrota na prova há uma semana, frente ao Huddersfield (2-1), a equipa orientada por José Mourinho conseguiu impor-se numa partida muito equilibrada, em que os 'spurs' acusaram a ausência do principal goleador, o avançado Harry Kane, devido a lesão.



O Manchester United recebe na terça-feira o Benfica, tetracampeão português, em jogo da quarta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, que o clube inglês lidera de forma destacada, com três vitórias em outros tantos jogos, uma das quais conquistada no Estádio da Luz, por 1-0.