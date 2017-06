Manchester United volta a liderar lista Forbes de clubes mais valiosos

Lusa 06 Jun, 2017, 20:45 | Futebol Internacional

Nas contas agora divulgadas, relativas à época 2015/2016, são tidas em conta, nomeadamente, receitas como transmissões televisivas e publicidade, com o MU a chegar aos 3,68 mil milhões de dólares (3,27 mil milhões de euros).



O clube inglês, que recentemente conquistou a Liga Europa e foi sexto no campeonato inglês, supera o FC Barcelona (3,63 mil milhões de dólares), o anterior líder Real Madrid (3,58), o Bayern (2,71) e o Manchester City (2,08).



Até ao 10.º lugar, há seis equipas inglesas e nos 20 primeiros não há qualquer clube português, numa listagem dominada por ingleses, espanhóis, alemães, italianos e franceses.



Segundo a Forbes, o MU gerou naquela época um volume de negócios de 765 milhões de dólares, brilhando também no plano do patrocínio/marketing (405 milhões) e patrocínio/camisolas (214 milhões).