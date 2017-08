Manchester United volta a vencer e lidera em Inglaterra

Lusa 26 Ago, 2017, 19:59 / atualizado em 26 Ago, 2017, 20:00 | Futebol Internacional

Em Old Trafford, depois do belga Lukaku ter falhado uma grande penalidade no inicio da segunda parte, Rashford colocou os 'red devils' em vantagem, aos 70 minutos, e Fellaini confirmou o triunfo, aos 82.



Com esta vitória, o Manchester United, que é adversário do Benfica no Grupo A da Liga dos Campeões, passou a somar nove pontos e isolou-se provisoriamente no comando da 'Premier League'. Apenas o West Bromwich poderá igualar a equipa de Mourinho, caso vença no domingo o Stoke City.



Além do inicio da temporada totalmente vitorioso, o Manchester United leva um registo de 10 golos marcados e nenhum sofrido.