Mancini diz que adiamento do Euro2020 é benéfico para a Itália

“Somos das seleções mais jovens e, por isso, um ano faz muita diferença. Vamos melhorar nesse período em termos de experiência, mas também taticamente e tecnicamente. Temos uma equipa forte que vai jogar para vencer. Vencer o Europeu pela primeira vez de 1968 seria magnifico. E temos qualidade para isso. Podemos vencer”, disse Mancini, em entrevista ao site italiano Sportmediaset.



A fase final do Euro2020, que vai decorrer pela primeira vez em 12 cidades de 12 países, estava marcado para junho e julho deste ano, mas acabou por ser adiado para 2021, entre 11 de junho e 11 de julho, devido à pandemia da covid-19.



Apesar de assumir que a Itália “está a criar uma equipa nova”, Mancini não fechou a porta a jogadores mais velhos, como por exemplo o avançado Mario Balotelli, que não é chamado desde 2018.



“Se ele pensar apenas no futebol e fizer o que tem a fazer, as portas estão abertas. Para ele e para muitos outros. O Mario tem qualidades importantes. Depende apenas dele”, explicou o técnico de 55 anos.



O antigo avançado mostrou-se ainda contra um possível cancelamento da Serie A, devido à pandemia, e à entrega do título à Juventus.



“A Juventus está na frente, mas tudo pode acontecer. Inter e Atalanta podem entrar na corrida. Quando se para durante tanto tempo, tudo pode acontecer. Tudo pode mudar”, disse.



No Euro2020, a Itália vai disputar o Grupo A com Turquia, Suíça e País de Gales, num agrupamento em que jogará sempre em casa, no Estádio Olímpico de Roma.



A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 154 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 497 mil doentes foram considerados curados.



A Itália é o país na Europa com mais vítimas mortais, 23.227 em mais de 175 mil casos confirmados de infeção.