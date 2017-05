Mandzukic prolonga contrato com a Juventus até 2020

25 Mai, 2017, 17:29 | Futebol Internacional

O extremo Mario Mandzukic, de 31 anos, chegou à Juventus em 2015, proveniente dos espanhóis do Atlético de Madrid, e o clube refere em comunicado que é já um dos seus símbolos e que ficará ainda mais tempo do que o agora acordado.



"[Mandzukic] Assinou a extensão do contrato, por um ano, e ficará na Juventus até 2020", refere o hexacampeão italiano, que vai ainda disputar no sábado a final da Liga dos Campeões com os espanhóis do Real Madrid, em Cardiff, no País de Gales.



O avançado croata disputou 84 jogos com a camisola da 'vecchia signora', com a qual marcou 23 golos em todas as competições.



Na presente temporada na Série A, Madzukic marcou por sete vezes e fez sete assistências para golo.