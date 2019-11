Maniche vê no Tottenham um novo José Mourinho

O jogador, que se cruzou durante a carreira com o técnico no Benfica, FC Porto e Chelsea, admitiu em declarações ao jornalista Nuno Matos, que o tempo de paragem serviu para o treinador se reinventar e ressurgir com toda a sua energia e daí estarmos em presença de um “novo Mourinho”.



Em termos internos Maniche olha para a tarefa que espera Mourinho e considera duas premissas prioritárias: a conquista do balneário e dos adeptos.



Sem conquistar títulos desde 2008 o ex-jogador compara o trabalho que espera o treinador no Tottenham, com aquele que teve de realizar no Chelsea onde foi preciso reerguer um clube sedento de títulos.



Por fim Maniche com a frontalidade que o caracteriza ainda revelou a ideia de que neste regresso ao ativo é o futebol que fica a ganhar porque “o futebol precisa mais de Mourinho do que este do futebol”.