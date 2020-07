Manuel Fernandes abandona o Krasnodar

“Agradecemos a Manu pela excelente época e desejamos todo o sucesso na sua carreira”, lê-se na página oficial do clube no Twitter.



O internacional luso ingressou chegou esta temporada ao Krasnodar, depois de ter passado as últimas cinco épocas no Lokomotiv Moscovo, e assinou um contrato até 31 de maio de 2020, vínculo que acabou prolongado por mais dois meses, devido à pandemia da covid-19.



Fernandes fez 19 jogos e marcou três golos pelo Krasnodar, que terminou a liga russa no quarto lugar.



Formado no Benfica, o médio, que passa ser um jogador livre, passou também por Besiktas, Valência, Everton e Portsmouth.