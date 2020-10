Manuel Fernandes assina por duas temporadas com o Kayserispor

Manuel Fernandes, de 34 anos, estava sem clube, depois de não ter renovado o contrato com os russos do Krasnodar, no qual esteve na última temporada, depois de cinco temporadas no Lokomotiv de Moscovo.



No Kayserispor, o médio internacional português vai encontrar o compatriota Miguel Lopes.



Formado no Benfica, Manuel Fernandes já passou por Portsmouth e Everton, em Inglaterra, pelos espanhóis do Valência e pelos turcos do Besiktas.