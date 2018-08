Manuel Fernandes considera que Sporting tem condições para avançar na Liga Europa

Lusa Comentários 31 Ago, 2018, 15:56 | Futebol Internacional

O sorteio da Liga Europa, realizado em Monte Carlo, no Mónaco, ditou como adversários do Sporting no Grupo E os ingleses do Arsenal, os azeris do Qarabag e os ucranianos do Vorskla Poltava.



"Penso que é possível passar à fase seguinte, o Sporting tem todas as condições para seguir. Apanha um 'tubarão' (Arsenal} e duas equipas em que o grande problema será o desgaste das viagens. São viagens longas", referiu Manuel Fernandes.



O Sporting, ainda de acordo com Manuel Fernandes, "tem de encarar o apuramento", que irá decorrer entre 20 de setembro e 13 de dezembro. A final está marcada para 29 de maio de 2019, em Baku, no Azerbaijão.



"(O Sporting) Já demonstrou nos últimos anos, com Real Madrid, FC Barcelona ou Atlético de Madrid, equipas de 'top' europeu, e jogou de igual para igual com eles. É isso que tem de fazer com o Arsenal para tentar ficar em primeiro ou segundo, no mínimo", disse.



Por coincidência, o praticamente desconhecido Qarabag, do Azerbaijão, país que irá receber a final da Liga Europa, em Baku, ficou colocado no grupo do Sporting, mas Manuel Fernandes não crê que possa trazer vantagens.



"Falei com o meu ex-jogador (no Vitória de Setúbal), o Vali Gasimov, que está cá a representar o país. E ele disse que o Qarabag está muito mais forte, tem o mesmo treinador há 10 anos e tem feito um bom trabalho, é um fator a ter em conta", considerou.



Para Manuel Fernandes, "o Sporting é superior a qualquer equipa do Azerbaijão, mas não pode facilitar na fase de grupos e só dar tudo com o Arsenal".