Manuel Fernandes e Eder marcam na vitória do Lokomotiv frente ao lanterna-vermelha

28 Out, 2018

Os dois internacionais lusos foram titulares no adversário do FC Porto no Grupo D da Liga dos Campeões, que chegaram à vantagem com um golo de Aleksey Miranchuk, aos 22 minutos.



Manuel Fernandes, a passe de Eder, aos 81, e o próprio avançado luso, aos 84, fixaram o resultado final, que deixou o campeão russo no segundo lugar, com os mesmos 21 pontos do Rostov, ambos a quatro do Zenit São Petersburgo, que lidera.



O Lokomotiv, que tinha perdido 3-1 na receção ao FC Porto, na quarta-feira, visita os ‘dragões’ no próximo dia 06 de novembro, em jogo da quarta jornada da fase de grupos.



Na ‘champions’, os russos seguem no quarto lugar, ainda sem pontos, enquanto o FC Porto lidera, com sete.