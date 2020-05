Manuel Fernandes renova com o FC Krasnodar por dois meses

“Devido ao facto de o campeonato se prolongar até julho, o FC Krasnodar decidiu prorrogar o contrato com Manuel Fernandes até 31 de julho de 2020. Os restantes parâmetros do contrato permanecem inalterados”, lê-se no site oficial do atual terceiro classificado da Liga russa.



Manuel Fernandes, de 34 anos, chegou esta temporada ao FC Krasnodar, depois de ter passado as últimas cinco épocas no Lokomotiv Moscovo, e assinou um contrato até 31 de maio de 2020, vínculo que foi agora prolongado por mais dois meses.



Formado no Benfica, o internacional português passou também por Besiktas, Valência, Everton e Portsmouth.



A Liga russa será retomada em 21 de junho, com os jogos da 23.ª jornada, em que o FC Krasnodar recebe o Dínamo Moscovo.