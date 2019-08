Manuel Fernandes revela o que vale o Krasnodar

O internacional português explica na Antena 1 o que vale este adversário do FC Porto, a dois dias do encontro da 1.ª mão e quais os pontos fortes da equipa russa.



Manuel Fernandes esteve nas últimas cinco temporadas na liga russa ao serviço do Lokomotiv de Moscovo.



Aos 33 anos está para já a analisar propostas depois de não ter renovado contrato com o Lokomotiv.