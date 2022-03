Manuel Ugarte, do Sporting, chamado à seleção do Uruguai

O médio dos 'leões' juntar-se-á à comitiva na quarta-feira, ajudando a equipa 'charrua' nos jogos com o Peru, em casa na quinta-feira, e Chile, fora, em 30 de março.



Ugarte, de 20 anos, soma uma internacionalização até aqui, precisamente nesta fase de qualificação, entrando na vitória por 4-2 ante a Bolívia em setembro de 2021.



Os uruguaios ocupam o quarto posto, com 22 pontos, a duas jornadas do fim, no último lugar de acesso direto ao Mundial2022, no Qatar, defrontando o Peru, quinto com 21, e o Chile, sexto com 19.