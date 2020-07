Man.United na Champions, Tottenham na Liga Europa

No sul de Londres, sem o luso Gedson Fernandes no banco dos ‘spurs’, o ponta de lança internacional inglês Harry Kane voltou a mostrar que está em boa forma, ao marcar pelo terceiro jogo consecutivo, à passagem do minuto 13, após boa combinação com o argentino Giovani Lo Celso. Na segunda parte, os ‘eagles’ chegaram à igualdade, por Schlupp, aos 53 minutos, fixando o resultado final (1-1).



A formação de Mourinho, sexta, com 59 pontos, estava com os olhos postos no resultado que o Wolverhampton, a depender de si próprio, alcançasse em casa do Chelsea. Contudo, os ‘wolves’ não conseguiram dar resposta aos golos de Mason Mount (45+1) e Olivier Giroud (45+4) e terminaram a prova com os mesmos pontos dos ‘spurs’, mas em sétimo, por culpa da desvantagem na diferença de golos, o primeiro critério de desempate.



O Tottenham está, neste momento, garantido na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, mas, caso o Chelsea vença o Arsenal na final da Taça de Inglaterra, na próxima semana, os ‘spurs’ entram diretos na fase de grupos e os ‘wolves’, liderados por Nuno Espírito Santo, ficam com a vaga para disputar o acesso ou então têm de vencer a atual edição da segunda prova mais importante de clubes da UEFA para estar nas competições europeias em 2020/21.



Hoje, a equipa mais portuguesa da Premier League teve em campo Diogo Jota, Pedro Neto, Rúben Neves, Rui Patrício, Bruno Jordão, João Moutinho, Daniel Podence e Rúben Vinagre.



No que diz respeito ao apuramento para a Liga dos Campeões, a vitória (2-0) do Chelsea e consequente quarto lugar (66 pontos) garante ao conjunto de Frank Lampard presença na fase de grupos, a que se junta o Manchester United, terceiro, em igualdade pontual, depois do triunfo pelo mesmo resultado no reduto do Leicester, que segue para as 'poules' da Liga Europa.



Apesar do desfecho amargo para os 'foxes', o avançado Jamie Vardy tornou-se pela primeira vez no melhor marcador da Premier League, com 23 golos.



Bruno Fernandes, aos 71 minutos, na conversão de uma grande penalidade, começou a desenhar o triunfo dos ‘red devils’, fechado por Jesse Lingard (90+8). Diogo Dalot não constou na ficha de jogo.



Já sem hipóteses de almejar lugares europeus via campeonato, o Arsenal, com Cédric Soares no banco, tem de esperar e vencer a final da Taça para tentar a Liga Europa, apesar de hoje ter batido (3-2) o Watford, que, assim, acompanha o Norwich e Bournemouth, cinco anos depois de ter sido promovido, na viagem à segunda divisão.



Os ‘cherries’ até triunfaram (3-1) na deslocação a casa do Everton, de André Gomes, mas o Aston Villa, outro dos ‘aflitos’, somou um precioso ponto em casa do West Ham, suficiente para garantir a ‘salvação’ no 17.º posto, o primeiro acima da ‘linha de água’, com 37. Xande Silva não saiu do banco dos suplentes dos ‘hammers’.



Com golos de Van Dijk (38), Origi (59) e Sadio Mané (89), o campeão Liverpool, com 99 pontos, bateu (3-1) o tranquilo Newcastle, 13.º, com 44, que se colocou em vantagem em St. James Park logo no primeiro minuto de jogo, graças ao remate certeiro de Dwight Gayle.



No Etihad, o segundo colocado Manchester City, com João Cancelo entre os titulares e Bernardo Silva como suplente utilizado, ‘esmagou’ (5-0) o lanterna-vermelha Norwich, fruto dos dois tentos anotados por Kevin De Bruyne, o jogador com mais assistências da Liga (20), e outros três por Gabriel Jesus, Raheem Sterling e Riyad Mahrez.