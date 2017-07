Maradona lembra `mão de Deus` para defender uso de vídeo-árbitro

Lusa 25 Jul, 2017, 16:34 / atualizado em 25 Jul, 2017, 16:35 | Futebol Internacional

"Obviamente que penso nisso sempre que apoio o uso da tecnologia. Claro que o golo não seria validado se houvesse tecnologia. E digo-vos mais: no Mundial de 1990, usei a minha mão para impedir um golo da União Soviética. Tivemos sorte porque o árbitro não viu", disse, acrescentando ainda que não seria só o seu tento que teria sido anulado.



Maradona recordou que também o golo que permitiu à Inglaterra vencer o mundial de 1966 frente à Alemanha não seria validado, j+á que "a bola não atravessou a linha".



O ex-futebolista de 56 anos, para muitos considerado o melhor jogador de todos os tempos, é um defensor do uso do vídeo-árbitro, argumentando que o "futebol não pode ficar para trás" no que toca a tecnologias no desporto.



"As pessoas diziam que se iria perder muito tempo, que causaria muito incómodo. Mas não é esse o caso. As pessoas ficam chateadas quando algo que não deveria ser dado é dado, ou quando um golo é mal anulado. A tecnologia traz transparência e qualidade, e proporciona um resultado positivo a equipas que decidam atacar e correr riscos", explicou.



A Taça das Confederações, disputada no mês passado, na qual Portugal arrecadou o terceiro lugar, foi o primeiro grande torneio em que o vídeo-árbitro marcou a sua presença, provando-se vital em certos lances de fora-de-jogo, mão na bola e grandes penalidades.



Para Maradona, que assistiu à final entre a Alemanha e o Chile, esta tecnologia pode também afetar ambas as equipas em termos psicológicos.



"Há altos e baixos durante os 90 minutos de futebol. Uma equipa pode estar a controlar a partida durante 15 minutos e depois a outra toma o controlo. Se marcares um golo, ficas com mais posse de bola e o adversário tem que pressionar mais, o que torna o jogo mais dinâmico. Mas, se marcas um golo e é anulado, podes ser forçado a defender e falhar a tua hipótese. E isso não está certo", afirmou.