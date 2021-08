Marcelo Bielsa confirma que vai continuar mais um ano no Leeds United

“A minha situação contratual já foi resolvida. Mais um ano, como é normal”, afirmou Bielsa, na conferência de imprensa de antevisão da partida de sábado com o Manchester United, da primeira jornada da Premier League.



O técnico, de 66 anos, não avançou se o novo acordo já foi formalizado, mas é certo que vai cumprir a sua quarta temporada no Leeds United, algo inédito na sua longa carreira em clubes.



Bielsa esteve vários anos como selecionador do Chile (2007-2011) e da Argentina (1990-2004), mas nunca passou mais de três temporadas num único clube. O argentino comandou o Atlas, no México, entre 1992 e 1995, mas de seguida nunca passou mais de uma ou duas épocas nos emblemas que treinou (América, Velez Sarsfield, Espanyol, Athletic Bilbau, Marselha, Lázio e Lille).



“Do meu ponto de vista, o Leeds é clube extraordinário. É raro um clube investir tanto na melhoria do seu centro de treinos. O Leeds contribuiu muito financeiramente para me dar as ferramentas para trabalhar”, disse Bielsa, que continua a falar espanhol nas conferências de imprensa.



Em 2020, o técnico sul-americano fez o Leeds United regressar à Premier League, após 16 anos de ausência.



No clube continua o internacional português Hélder Costa, de 27 anos, que, entretanto, optou pela nacionalidade angolana (nasceu em Luanda) e pode representar a equipa africana.