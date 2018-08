Marcelo recetivo a possível contratação de Rúben Dias

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Ago, 2018, 11:39 / atualizado em 02 Ago, 2018, 11:39 | Futebol Internacional

No final do desafio com o Benfica, Marcelo, capitão da equipa francesa e defesa-central de raiz, falou ao jornalista Marco Fernandes sobre a possibilidade de vir a ter Rúben Dias como companheiro no eixo da defesa e garantiu que o jogador da equipa da Luz será bem recebido no clube.





O brasileiro garantiu ainda que não se sente ameaçado pela possível contratação do defesa benfiquista e acrescentou: "Tenho vindo a jogar sempre com o Morel e temos feito um bom trabalho. Se o Rúben vier será para acrescentar e o treinador é que decidirá quem vai jogar. Não me sinto ameaçado pelo facto de o Lyon querer outro defesa-central. Só temos de manter o nosso jogo e lutar pela posição", concluiu.



Treinador assume interesse



Também Bruno Genésio, treinador do Lyon, assumiu que Rúben Dias está na lista de reforços do clube francês: "Sim, é um jogador que nos interessa. Queremos o Rúben Dias, está na lista de jogadores que procuramos. Não sou eu que decido quem vem e quem sai. Há outros parâmetros a ter em conta, sobretudo os financeiros. E essa não é a minha área".



Rúben Dias tem contrato até junho de 2021 e uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros.





O futebolista brasileiro concretizou ainda: "Já ouvi algumas coisas e se o Lyon está atrás dele é porque tem qualidade. Se vier será bem recebido e ficaremos felizes por isso".Marcelo foi o autor do primeiro golo do Lyon na vitória frente ao Benfica e ainda fez um golo na própria baliza.