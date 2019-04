Marchão substitui Cláudia Lima na seleção

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Abr, 2019, 08:02 / atualizado em 02 Abr, 2019, 08:02 | Futebol Internacional

“Francisco Neto procedeu a uma alteração na convocatória para os próximos encontros de preparação da equipa das quinas: Joana Marchão foi chamada para o lugar de Cláudia Lima”, pode ler-se numa nota divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol, que não adianta a razão da troca.



Os dois jogos com a Hungria são relativos à preparação para o arranque da qualificação para o próximo Europeu, sendo que o primeiro jogo está agendado para 4 de outubro, na Albânia, antes de jornada dupla com a Finlândia, em 12 de novembro e a 10 de abril de 2020, antes de jogos com a Escócia e Chipre.

Lista das 23 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (SC Braga), Inês Pereira (Sporting) e Patrícia Morais (Sporting).



- Defesas: Ágata Pimenta (SC Braga), Carole (Sporting), Joana Marchão (Sporting), Mónica Mendes (AC Milan, Ita), Rafaela Lopes (Saint-Maur, Fra) e Sílvia Rebelo (Benfica).



- Médios: Ana Capeta (Sporting), Andreia Norton (SC Sand, Ale), Cláudia Neto (Wolfsburgo, Ale), Diana Gomes (SC Braga), Dolores Silva (Atlético de Madrid, Esp), Mélissa Gomes (Stade de Reims, Fra), Tatiana Pinto (Sporting) e Vanessa Marques (SC Braga).





- Avançados: Ana Borges (Sporting), Ana Leite (Bayer Leverkusen, Ale), Carolina Mendes (Sporting), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Levante, Esp) e Laura Luís (SC Braga).