Partilhar o artigo Marchesín nos convocados do FC Porto para Krasnodar Imprimir o artigo Marchesín nos convocados do FC Porto para Krasnodar Enviar por email o artigo Marchesín nos convocados do FC Porto para Krasnodar Aumentar a fonte do artigo Marchesín nos convocados do FC Porto para Krasnodar Diminuir a fonte do artigo Marchesín nos convocados do FC Porto para Krasnodar Ouvir o artigo Marchesín nos convocados do FC Porto para Krasnodar

Tópicos:

Krasnodar, Mbaye Defesas Tomás Esteves Pepe, Saravia Médios Bruno, Saravia Luis Díaz Nakajima Zé, Sérgio, Tomás Esteves Romário Baró Fábio,