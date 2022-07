Marco Richter vai ser operado a um tumor no Hertha

”, adianta em comunicado o diretor desportivo do Hertha, Fredi Bobic.O clube refere ainda que o tumor do jogador, que estava convocado para um estágio em Inglaterra, “foi revelado num exame, mas que um diagnóstico completo ainda não foi feito”.Marco Richter, de 24 anos, internacional pelas seleções jovens da Alemanha, marcou seis golos em 33 jogos na sua primeira época ao serviço do Hertha, na temporada passada, depois de ter sido contratado ao Augsburgo, em agosto de 2021.