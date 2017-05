Marco Silva assinou pelo Watford devido à "ambição e projeto" do clube

Lusa 27 Mai, 2017, 18:20 | Futebol Internacional

“Primeiro, gostei muito da abordagem da direção e do presidente. Mostraram-me o projeto e eu gostei da ambição. O clube quer melhorar na próxima época e é por isso que eu também luto na minha carreira - para melhorar sempre, fazer um bom trabalho e assegurar uma boa ligação entre o treinador e o clube", começou por dizer o técnico luso, de 39 anos, ao sítio oficial do emblema inglês na Internet.



O técnico afirmou ainda que é muito importante um bom começo na competição, depois do 17.º lugar de 2016/17, descrevendo-a como difícil, mas sublinhou que chega com "confiança para melhorar todos os dias", que será transmitida também para os jogadores e adeptos.



“É importante para nós que toda a gente saiba qual é o nosso objetivo. Estamos a avançar enquanto clube da ‘Premier League’, mas queremos sempre melhorar a nossa posição na tabela e isso é importante para as próximas épocas. Queremos também jogar um bom futebol para que os nossos adeptos fiquem felizes quando vierem ver a nossa equipa jogar", prosseguiu.



O presidente e diretor de operações do clube, Scott Duxbury, revelou que o treinador português era um dos mais cobiçados na Liga inglesa, e mostrou o seu contentamento por poder contar com ele na sua equipa.



“O seu ‘pedigree' e potencial falam por si mesmos, com conquistas nas principais divisões noutros países da Europa, tal como o seu trabalho no Hull City, na época passada. Estamos muito satisfeitos por termos assegurado os seus serviços e por dar boas vindas a um treinador com o seu perfil e potencial”, afirmou o dirigente do Watford.



Marco Silva, de 39 anos, iniciou a sua carreira no Estoril-Praia, em 2012/13, passando depois por Sporting (2014/15), vencendo a Taça de Portugal, Olympiacos (2015/16), pelo qual conquistou o título grego, e Hull City (2016/17).



Na passada quinta-feira, o técnico tinha anunciado a sua saída dos ‘tigres', depois de não conseguir evitar a despromoção para o ‘Championship', e chegou a ser apontado pela imprensa aos ingleses do Southampton e Crystal Palace e também ao FC Porto.