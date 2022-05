Marco Silva é campeão do "Championship" pelo Fulham

“Foi uma época fantástica. Nós preparámo-nos para isto. Claro que tivemos uma temporada para nos prepararmos para isto, mas foi fantástico regressar ao futebol inglês, e regressar era o nosso objetivo e continuar o nosso trabalho”, avançou o treinador português à Sky Sports, depois de conquistar o "Championship".



E acrescentou: “Viemos para este clube, tínhamos um projeto e sabíamos que tinha de acabar assim. Claro que tem sido fantástico até agora, mas merecemos, fomos a equipa dominadora esta época e a equipa que jogou o melhor futebol, e é bom ver uma equipa que jogou como nós jogámos a ganhar o título e ser promovida”.



Os "cottagers" asseguraram esta segunda-feira a conquista do troféu do segundo escalão inglês, que lideram com 90 pontos, mais oito do que o Bournemouth, que tem menos um jogo e já não tem possibilidades de chegar ao primeiro posto.



No Craven Cottage, o encontro com o Luton (vitória por 7-0) ficou muito bem encaminhado ainda dentro dos primeiros 45 minutos, face aos remates certeiros do escocês Tom Cairney (29), a passe de Harry Wilson, e do neerlandês Kenny Tete (44).



O internacional português sub-21 Fábio Carvalho (54) anotou o terceiro tento, antes do inevitável sérvio Mitrovic (62 e 90+2), do jamaicano Bobby Reid (65) e do marfinense Seri fazerem os restantes golos do Fulham, que venceu por 7-0.



O regresso do Fulham ao principal escalão do futebol inglês, para disputar a 16.ª temporada na Premier League (criada em 1992/93), na qual se estreou em 2001/02 e tem como melhor registo o sétimo lugar de 2008/09, acontece uma época depois de ter sido despromovido ao segundo escalão, no qual assumiu a liderança na ronda 18.



Marco Silva ingressou no Fulham em 1 de julho de 2021, depois de passagens por Estoril Praia (2011/12 a 2013/14), Sporting (2014/15), Olympiacos (2015/16), Hull City (2016/17), Watford (2017/18) e Everton (2018/19 e 2019/20).



Com 44 anos, o técnico luso conta no palmarés com a vitória na II Liga em 2011/12, ao serviço do Estoril Praia, o triunfo na Taça de Portugal de 2014/15, pelo Sporting, e a conquista do campeonato grego de 2015/16, pelo Olympiacos.