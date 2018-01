Marco Silva e Carlos Carvalhal somam empates na Premier League

Lusa 13 Jan, 2018, 17:26 | Futebol Internacional

Em Vicarage Road, um golo do francês Doucoure, aos 90 minutos, salvou o Watford da derrota, num encontro em que o Southampton chegou a ter dois golos de vantagem.



Com Cedric Soares no lado direito da defesa, os ‘saints’ chegaram ao intervalo com 2-0 no marcador, graças a um ‘bis’ de Ward-Prowse, alcançado aos 20 e 44 minutos.



Na segunda parte, Gray reduziu a diferença, aos 58 minutos, e perto do fim Doucoure impediu a derrota da formação de Marco Silva, que continua no 10.º lugar da Premier League, com 26 pontos.



No último posto, a quatro pontos da salvação, continua o Swansea City, que empatou no campo do Newcastle, outro dos ‘aflitos’ da competição.



Sem Renato Sanches, lesionado, a equipa de Carlos Carvalhal chegou mesmo a estar na frente ao marcador, com um golo do ganês Jordan Ayew, aos 60 minutos, mas os ‘magpies’ chegaram à igualdade pelo espanhol Joselu, aos 68.



O campeão Chelsea não foi além de um nulo na receção ao Leicester City, que não contou com Adrien Silva, um resultado que mesmo assim deixa os ‘blues’, para já, empatados com o Manchester United no segundo lugar da prova. A equipa de Mourinho recebe na segunda-feira o Stoke City.



Destaque para o triunfo caseiro do Crystal Palace, que esta temporada protagonizou o pior arranque de sempre da história da competição. Os ‘eagles’ bateram o Burnley, por 1-0, e já estão cinco pontos acima da zona de despromoção.



O West Ham, outra das equipas que teve um arranque tremido, conseguiu o melhor resultado da temporada ao golear fora o Huddersfield, por 4-1. Os ‘hammers’ continuam sem contar com José Fonte, lesionado.



Ainda hoje, o Tottenham recebe o Everton, enquanto o líder Manchester City visita no domingo o Liverpool, no jogo ‘grande’ da ronda.