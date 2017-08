Marco Silva e Carvalhal afastados da Taça da Liga

Mário Aleixo - RTP 23 Ago, 2017, 07:40 / atualizado em 23 Ago, 2017, 07:40 | Futebol Internacional

A derrota do Watford foi mais surpreendente por ter ocorrido em casa, frente a um adversário do segundo escalão, a "Championship", e depois do bom início da equipa orientada por Marco Silva na "Premier League", na qual soma um empate caseiro a três golos frente ao Liverpool e uma vitória no terreno do Bournemouth por 2-0.



O médio francês Etienne Capoue ainda colocou o Watford na frente do marcador, mas o Bristol City virou o resultado para 3-1, sofrendo apenas o segundo golo em período de compensações.



O Sheffield Wednesday baqueou frente a um adversário do mesmo escalão, o Bolton, que aproveitou o fator casa para chegar aos 3-0, tendo a equipa de Carlos Carvalhal minimizado a derrota com dois golos aos 76 e 83 minutos.



Pelo Sheffield alinharam os portugueses Marco Matias e Lucas João, lançados em campo aos 70 e 74 minutos, para os lugares do argentino Fernando Forestieri e de Ross Wallace. Carvalhal já não assistiu no banco aos últimos instantes do jogo, uma vez que foi expulso aos 89 minutos