Marco Silva goleado em casa pelo Manchester City

Imbatível nos primeiros quatro jogos da 'Premier League', a equipa de Marco Silva sofreu o primeiro desaire na competição e com uma goleada frente aos 'citizens', com Sergio Aguero a assinar um 'hat-trick'.



Em Vicarage Road, o avançado argentino marcou aos 27, 31 e 81 minutos e assistiu o brasileiro Gabriel Jesus, aos 38, no terceiro tento dos forasteiros.



O também argentino Otamendi, ex-defesa do FC Porto, assinou o seu nome na lista dos marcadores, aos 63 minutos, e o internacional inglês Sterling fechou a goleada, aos 89, na transformação de uma grande penalidade.



Bernardo Silva iniciou o jogo no banco de suplentes do Manchester City e foi lançado no jogo por Pep Guardiola, aos 65 minutos.



Os 'citizens' isolaram-se no comando da competição com 13 pontos, mais três do que o Manchester United, que recebe no domingo o Everton. Por seu lado, o Watford continua com oito e caiu para o 10.º posto.



Mais longe do topo (a cinco pontos do Manchester City) ficou o Liverpool, que não foi além de um empate (1-1) na receção ao Burnley. Arfield colocou os forasteiros na frente, aos 27 minutos, mas o egípcio Salah refez a igualdade, aos 30.



Com Cedric Soares no 'onze' inicial, o Southampton foi vencer por 1-0 ao terreno do Crystal Palace, que continua sem pontuar e sem marcar golos neste arranque da 'Premier League'.



Steven David marcou, aos seis minutos, o único golo, num jogo que ficou também marcado pela estreia de Roy Hodgson no comando do Palace. O inglês rendeu o holandês Frank de Boer, despedido durante a semana.



Ainda sem poder contar com Adrien Silva, o Leicester City foi empatar (1-1) ao campo do Huddersfield, enquanto o Newcastle somou a terceira vitória seguida, ao bater o Stoke City, por 2-1, e subiu provisoriamente ao quarto lugar.



Destaque ainda para José Fonte, que foi titular no West Ham, no nulo alcançado no terreno do West Bromwich.