Marcos Asensio confessa estar a viver "dias muito duros" após lesão grave

Lusa Comentários 25 Jul, 2019, 20:47 / atualizado em 25 Jul, 2019, 20:53 | Futebol Internacional

O jogador do Real Madrid lesionou-se na terça-feira, num particular diante do Arsenal, nos Estados Unidos, referente à Internacional Champions Cup, e deverá estar afastado dos relvados entre seis e oito meses.



“Estão a ser dias muito duros para assimilar tudo, mas começo outro desafio pessoal na minha vida e continuo a acreditar que vai ser uma grande temporada. Vemo-nos em breve”, escreveu o avançado na sua conta oficial do Instagram.



Asensio prosseguiu para lamentar que “um golpe inesperado tenha mudado tudo por completo, num instante”.



O avançado internacional espanhol, de 23 anos, tinha entrado na segunda parte e ainda fez o 2-2 para o Real Madrid, antes de sair lesionado aos 65 minutos, num jogo em que a equipa espanhola triunfou no desempate por grandes penalidades.