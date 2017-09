Mariana Barreto ganha Taça da Lituânia

Mário Aleixo - RTP 25 Set, 2017, 12:21 / atualizado em 25 Set, 2017, 12:21 | Futebol Internacional

O clube comandado pelo técnico nacional venceu o Zalgiris por 1-0 na final.



Uma conquista com marca portuguesa pois, além do treinador, alinharam também André Almeida, Jardel Nazaré e Fábio Lopes no desafio.



Em declarações ao jornalista da Antena 1, Pedro Luiz Cid, o treinador destacou o facto da equipa ser muito jovem e me 18 meses ter atingido duas meias-finais e uma final.





Agora Mariano Barreto já pensa em reforçar a equipa para participar na próxima edição da Liga Europa e enalteceu a singularidade deste projeto em que a equipa é formada por futebolistas de muitas nacionalidades.