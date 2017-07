Mario Götze regressa depois de cinco meses afastado dos relvados

Lusa 06 Jul, 2017, 16:25 | Futebol Internacional

"Amanhã [sexta-feira] começo a terceira fase do meu programa de recuperação. Isso significa que vou passar no teste de aptidão com os meus companheiros do 'BVB' e que vou voltar a treinar nos dias seguintes", escreveu o futebolista, de 25 anos, na conta pessoal do Instagram.



Götze, que em 2014 marcou o golo que deu o título de campeã do mundo à Alemanha, não joga desde 29 de janeiro e não treina desde 27 de fevereiro, quando foi diagnosticado um problema de metabolismo.



O futebolista, que em 2009 chegou ao terceiro classificado da 'Bundesliga', saiu para o Bayern de Munique em 2013. Contudo, nunca conseguiu impor-se no 'gigante bávaro', pelas lesões que sofreu, mas também por estar frequentemente fora das escolhas do treinador Pep Guardiola.



Na última época, o médio regressou ao Dortmund e marcou dois golos em 16 jogos, até ser afetado por questões de saúde.



"Estou infinitamente feliz por estar de volta ao campo e por voltar a jogar futebol, em breve, no nosso templo", afirmou Götze, numa referência ao estádio 'Signal Iduna Park', do Borussia Dortmund, que na época passada esgotou os 80.000 lugares em todos os jogos.