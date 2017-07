Mário Rui assina pelo Nápoles

Lusa 13 Jul, 2017, 18:42 | Futebol Internacional

Na primeira época, o jogador chega por empréstimo, com um custo de 3,75 milhões de euros, após o que será acionada uma cláusula de compra obrigatória de 5,5 milhões de euros, além do eventual pagamento de um milhão extra, por objetivos.



O jogador, de 26 anos, começou como sénior no Fátima, do segundo escalão português, mas está em Itália desde 2011, representando Gubbio e Speria (ambos por empréstimo do Parma), Empoli e Roma - clube no qual não foi feliz, jogando somente cinco jogos no campeonato, nove na taça e dois na Liga Europa.



O internacional português dos escalões jovens vai reencontrar em Nápoles o treinador Maurizio Sarri, que o orientou em Empoli.



Mário Rui é o terceiro jogador luso a atuar no Nápoles, depois de Luís Vidigal, entre 2000 e 2004, e de Rolando, em 2013, sob empréstimo do FC Porto.