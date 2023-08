Mário Rui renova contrato com o Nápoles até junho de 2026

O Nápoles oficializou hoje a renovação do contrato com o futebolista português Mário Rui até junho de 2026, depois de este ter pedido ao clube que o deixasse sair, alegando incumprimento de uma promessa para renovar o vínculo.

O anterior contrato do internacional português expirava em junho de 2025 e Mário Rui, atendendo ao salário que auferia, já tinha solicitado ao clube para sair se surgisse uma oferta que lhe garantisse melhores condições.



Mário Rui, de 32 anos, vai assim cumprir a sétima temporada em Nápoles, ao qual chegou em 2017, então por empréstimo da Roma, antes de se vincular em definitivo.



Na última época, o lateral esquerdo português somou 28 jogos, contribuindo com sete assistências para a conquista do ‘scudetto’, mas ao longo das últimas seis épocas disputou 199 jogos, nos quais marcou três golos e fez 21 assistências.