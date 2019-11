Markus Gisdol é o novo treinador dos alemães do FC Colónia

"Markus é um treinador experiente e provou nos seus trabalhos anteriores que pode ajudar uma equipe nesta situação, dar os impulsos certos", justificou, em comunicado, o clube, que também tem um novo diretor desportivo, Horst Heldt.Achim Beierlorzer, o seu antecessor, foi demitido no início do mês e, entretanto, foi oficializado como treinador do Mainz.Markus Gisdol, de 50 anos, já treinou Hoffenheim (2013-2015) e Hamburgo (2016-2018), clubes que ajudou a sair da zona de descida, salvando-os da despromoção."O Colónia é um dos melhores desafios do futebol alemão. A situação atual não é fácil, mas estou muito familiarizado com os desafios deste tipo e estou totalmente convencido de que podemos enfrentá-los", disse o recém-chegado treinador.

Com apenas sete pontos, o Colónia, que regressou à primeira divisão após um ano em escalão secundário, é 17.º e penúltimo, com somente sete pontos em 11 jornadas, a três do 15.º, que garante a manutenção.