Marselha batido por Lyon mas mantém o segundo lugar

No Velódromo marselhês, os visitantes, com o português Anthony Lopes na baliza, marcaram por intermédio de Lukeba, Dembele e Toko Ekambi, respetivamente aos 55, 76 e 88 minutos, e seguem no sétimo lugar.Antes, o Mónaco bateu em casa o Angers (15.º), por 2-0, com o português Mathias Laje a jogar a última meia-hora. Bamba marcou na própria baliza, aos 42, e Ben Yedder aumentou a vantagem, aos 61, colocando a equipa do Principado com os mesmos 62 pontos do Rennes (terceiro), ambos a três do Marselha.O Nice é quinto classificado, a dois pontos de Mónaco e Rennes, depois de visitar e derrotar o Bordéus, com um golo solitário de Delort, aos 74. O conjunto de Bordéus é 19.º, com 27 pontos, a quatro do Saint-Étienne e com mais dois do que o lanterna-vermelha Metz.O Lille, campeão em título, segue no 10.º posto, com os mesmos 51 pontos que o Nantes, ao perder, pela 10.ª vez no campeonato, desta feita por 3-0, na visita ao 14.º posicionado Troyes.Os portugueses José Fonte e Renato Sanches foram titulares, mas o médio foi expulso por segundo amarelo aos 50, enquanto Tiago Djaló jogou os derradeiros minutos, já após nova expulsão nos ‘lillois’, desta feita do avançado turco Yilmaz.Os golos do Troyes foram apontados por Tardieu, na cobrança de grandes penalidades (43 e 86), e Ugbo (55).