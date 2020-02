Marselha consolida 2.º lugar em França após vitória na visita ao Saint-Etiénne

O internacional francês Dimitri Payet adiantou o Marselha no marcador logo aos sete minutos, depois de uma excelente jogada individual, e o segundo golo do jogo apareceu só aos 85 minutos através do médio sérvio Nemanja Radonjic, após uma jogada de ataque bem desenhada.



Com os três pontos arrecadados nesta 23.ª jornada, a equipa do sul de França mantém o segundo lugar na "Ligue 1" com 46 pontos, beneficiando do deslize do Rennes (que saiu derrotado na terça-feira da deslocação ao terreno do Lille) para se distanciar do seu mais direto perseguidor. O Marselha está agora 12 pontos atrás do líder Paris Saint-Germain (PSG) e com seis pontos de vantagem sobre o Rennes.



Sorte diferente teve o Bordéus, treinado por Paulo Sousa, que empatou em casa do Brest a uma bola, um resultado que deixa a formação orientada pelo técnico português no 12.º lugar.



Nos outros jogos do dia, destaque para o empate sem golos entre o Lyon e o Amiens, num embate que opôs o sexto ao 19.º classificado da liga gaulesa.



Já o Montpellier (quinto classificado com 34 pontos) e o Metz (16.º com 27) empataram, com um golo para cada lado: Teji Savanier adiantou o Montpellier, aos 13 minutos, mas Farid Boulaya restabeleceu a igualdade, aos 80.



O mesmo resultado foi registado no jogo entre Reims e Nice, com Pierre Lees Melou a adiantar os visitantes (Nice), aos 50 minutos, e Yunis Abdelhamid a fazer o empate, aos 77 minutos.



Por seu turno, o Nimes aproveitou o fator casa para bater o Dijon por 2-0, com ambos os golos marcados no primeiro tempo, primeiro por Yassine Benrahou, e, depois, por Nolan Roux.



Já o Toulouse é cada vez mais último (13 pontos), depois de ser derrotado em casa pelo Estrasburgo (9.º com 33 pontos).



O PSG, que na terça-feira arrancou uma vitória suada por 2-1 na visita ao Nantes, continua no topo da liga gaulesa com 58 pontos.