No estádio Raymond Kopa, o Angers lutou bem e aguentou até onde conseguiu, mas cedeu a pouco mais de 20 minutos do final, com os golos de Rabiot (69 minutos) e Maupay (74), ambos a passe do argelino Amine Gouiri.



Os marselheses estão firmes no segundo lugar, com 43 pontos, contra 53 do líder Paris Saint-Germain, que na sexta-feira goleou por 4-1 o Mónaco, próximo adversário do Benfica na "Champions".



Nice e Mónaco seguem-se na classificação, com 37 pontos, cada.