Marselha, de André Villas-Boas, apura-se para os `oitavos` da Taça de França

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, apurou-se hoje para os oitavos de final da Taça de França em futebol ao vencer o Granville, do terceiro escalão, por 3-0, mas os golos só surgiram no último quarto de hora.