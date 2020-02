Marselha, de Villas-Boas, eliminado da Taça de França, PSG goleia

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, foi afastado da Taça de França de futebol, ao perder no reduto do Lyon (1-0), enquanto o Paris Saint-Germain segue para as meias-finais com goleada ao Dijon (6-1).