Marselha, de Villas-Boas, perde 2-1 com o Nimes

Um 'bis' do avançado sueco Nicolas Eliasson, após passes de Sofiane Alakouch, que marcou aos 55 e 58 minutos, ditaram a primeira vitória do Nimes para a liga francesa desde 22 de novembro de 2020.



A jogar em casa, equipa de André Villas-Boas chegou ao golo aos 85 minutos, por intermédio de Dário Benedetto, depois de Florian Thauvin ter falhado uma grande penalidade, aos 35 minutos.



O empate frente ao penúltimo classificado da liga francesa acontece três dias depois da derrota por 2-1 frente ao Paris Saint-Germain na Supertaça de França.



O Marselha, que tem dois jogos em atraso, segue na sexta posição da liga, com 32 pontos, menos oito do que o Lyon, líder, que no domingo joga com o Metz.