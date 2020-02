Marselha, de Villas-Boas, vence e consolida vice-liderança em França

No Estádio Vélodrome, os marselheses chegaram ao triunfo com um grande golo do ‘inevitável’ Dimitri Payet, aos 51 minutos, num pontapé de fora de área.



A equipa comandada por Villas-Boas já leva 13 jogos seguidos sem perder na ‘Ligue 1’ e ainda não sofreu qualquer golo na prova em 2020.



Com este triunfo, o segundo consecutivo no campeonato, o Marselha mantém-se seguro no segundo lugar, com 49 pontos, a nove do líder Paris Saint-Germain, que no domingo recebe o Lyon, e com outros tantos de vantagem sobre o terceiro colocado, Rennes, que hoje joga com o Brest.