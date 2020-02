Marselha, de Villas-Boas, volta a perder na Liga quase quatro meses depois

A equipa marselhesa tinha sofrido a última derrota no campeonato no final de outubro, na visita ao campeão Paris Saint-Germain (4-0), e desde então na ‘Ligue 1’ somou 11 triunfos e três empates, numa série que a mantém na vice-liderança.



Hoje, contra todas as expectativas, a equipa viu-se em desvantagem devido a um golo de Limbombe, aos 34 minutos, mas Sanson ainda igualou pouco depois, aos 39, com os emblemas a saírem empatados para o intervalo.



Na segunda metade, o Nantes voltou a estar em vantagem, com Bamba a fazer o 2-1, num remate em arco aos 53 minutos, e apesar de o Marselha tentar discutir o jogo, com mais posse de bola e tentativas de chegar à baliza contrária, nunca o conseguiu.



A situação agravou-se já nos descontos, com o Nantes a fazer o 3-1 num contra-ataque em que o guarda-redes Mandanda ficou mal na fotografia, ao deixar escapar para a frente uma bola que parecia inofensiva, com esta a bater no central Álvaro, que fez um autogolo.



O Marselha segue no segundo lugar da Liga, com 52 pontos, menos dez do que o líder Paris Saint-Germain, que no domingo recebe o Bordéus, de Paulo Sousa. Na terceira posição está o Rennes, com 41 pontos.