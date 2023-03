Marselha deixa-se empatar no fim com o Estrasburgo

O argentino Leonardo Balerdi foi expulso aos 29 minutos, mas os marselheses não se intimidaram e chegaram ao 2-0 na segunda parte, por intermédio do congolês Chancel Mbemba, antigo jogador do FC Porto, aos 49, e do chileno Alexis Sánchez, aos 76, na marcação de uma grande penalidade.



Quando parecia que os anfitriões – pelos quais o defesa português Nuno Tavares foi totalista e Vitinha suplente não utilizado – tinham resistido à inferioridade numérica, Aholou "bisou", aos 88 e 89 minutos, e deixou o Marselha menos seguro no segundo lugar.



Os marselheses não só ficaram a 10 pontos do líder Paris Saint-Germain, que no sábado tinha vencido com muita dificuldade em Brest, por 2-1, e parece lançado para a revalidação do título, como passaram a deter apenas dois de vantagem sobre o Lens.