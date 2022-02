Marselha desperdiça derrota do PSG

Mohamed Bayo, avançado da Guiné que tem estado em destaque no Clermont, que está na 15.ª posição da Ligue 1 com 27 pontos, gelou o Vélodrome aos 13 minutos e, apesar do esforço dos comandados por Jorge Sampaoli, foi o gabonês Jim Allevinah a fechar a contagem aos 84.



Mesmo com a surpreendente derrota caseira, o Marselha continua em segundo lugar com 46 pontos, a 13 do líder PSG, num domingo cheio de ação em França.



O Bordéus e o Mónaco empataram a um golo, com os monegascos a atuarem com menos um homem desde os 34 minutos, depois de o trinco Tchouameni ter visto o segundo cartão amarelo na partida.



Antes, aos 22, Remi Oudin tinha inaugurado o marcador para o Bordéus, mas o Mónaco conseguiu chegar à igualdade aos 67, graças a um autogolo de Marcelo.



O Bordéus, com o português Ricardo Mangas no banco, continua a desiludir na presente época e segue no 20.º e último lugar, com 21 pontos, enquanto o Mónaco, que contou com o internacional português Gelson Martins no relvado a partir dos 43 minutos, é sexto com 38 pontos.



O Nice voltou às vitórias, depois de duas derrotas no campeonato, batendo em casa o Angers com um golo solitário do ponta de lança holandês Justin Kluivert, aos 19 minutos.



A formação da Riviera Francesa defendeu o terceiro posto, com 45 pontos, enquanto o Angers, que teve o luso Mathias Pereira Lage neste encontro como suplente não utilizado, somou a quarta derrota consecutiva e é 13.º com 29 pontos.



Já o Rennes, quinto classificado com 40 pontos, goleou por 4-1 o Troyes (17.º com 21), com Guirassy a ‘bisar’, aos 14 e 20 minutos, e Terrier (75) e Laborde (87) a avolumarem o resultado, enquanto Ike Ugbo marcou o golo de ‘honra’ dos visitantes, que contaram com o defesa português Abdu Conté no onze titular.



No duelo entre Lorient e Montpellier, Savanier marcou o único golo da partida aos 56 minutos e os visitantes beneficiaram do triunfo para subirem ao nono lugar com 37 pontos, enquanto o Lorient continua no antepenúltimo posto com 21 pontos.



Reims (14.º com 28 pontos) e Brest (12.º com 32) empataram a uma bola, com ambos os golos apontados no primeiro tempo, por Wout Faes (quatro minutos) e Martin Satriano (34), respetivamente.



O Saint-Étienne (16.º com 22 pontos) e o Estrasburgo (quarto com 42) empataram a duas bolas, com uma primeira metade do jogo frenética e com quatro golos.



Boudebouz inaugurou o marcador aos quatro minutos para o Saint-Étienne, mas os visitantes deram a volta com golos de Diallo (21) e Perrin (30), antes de Khazri restabelecer a igualdade aos 34, fixando o 2-2 final.