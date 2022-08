Marselha e Lens lideram campeonato francês

Os marselheses estão com os mesmos pontos que o Lens, que também jogou hoje e goleou por 4-1 no Mónaco. Com seis pontos, mas com menos um jogo disputado, seguem o campeão Paris Saint-Germain e o Lyon.



Nuno Tavares, antigo jogador do Benfica, que está emprestado pelo Arsenal, foi titular e ocupou a ala esquerda da equipa da casa, com a direita a ser assumida por outro jogador que passou pelo campeonato português, o congolês Chancel Mbemba, que viu a exibição coroada com um golo.



O antigo internacional da República Democrática do Congo, campeão pelo FC Porto, marcou aos 70 minutos o seu primeiro golo ao serviço do Marselha.



O quadro do jogo complicou-se muito para a equipa da casa, depois, já que o central Samuel Gigot fez penálti e foi expulso. Aos 78, Ludovic Blas encarregou-se do castigo máximo e repôs a igualdade.



A jogar com um elemento a menos, o Marselha teve a sorte do jogo do seu lado, já que aos 82 minutos chegou ao 2-1, com um autogolo de Nicholas Pallois.



No estádio Luís II, o Mónaco acabou 'massacrado' pelo Lens, com 4-1 a favor dos visitantes, por quem jogou o internacional sub-21 português David Costa, que fez a assistência para o primeiro golo da partida.



O belga Ikema Openda abriu o marcador para o Lens aos sete minutos e o colombiano Deiver Machado ampliou, aos 38 minutos, após o que Benoit Badiashile reduziu para os monegascos, aos 41, resultado com que se chegou ao intervalo.



Na segunda parte, mais dois golos dos visitantes, pelo costa-marfinense Seko Fofana (55, de grande penalidade) e Wesley Said (78), este apontado quando o Lens já jogava contra 10, com a expulsão do brasileiro Vanderson aos 72 minutos, por acumulação de amarelos.



A jornada prossegue domingo, destacando-se a visita do campeão PSG ao terreno do Lille, o campeão de há dois anos, agora treinado pelo português Paulo Fonseca.