Marselha e Lyon empatam e atrasam-se no campeonato francês

Depois do líder Lille ter empatado 1-1 na receção ao Estrasburgo, com um golo do português José Fonte, o Lyon falhou a aproximação ao primeiro lugar, ao empatar também 1-1 na deslocação a Marselha.O Lille comanda com 59 pontos, mais dois do que o Paris Saint-Germain, segundo com 57, e três do que o Lyon, terceiro com 56, após o empate em casa do Marselha, sétimo com 39.





Mónaco em alta







O Mónaco somou o seu 12.º jogo consecutivo sem perder na Liga gaulesa, com uma sequência de 10 vitórias e dois empates, ao derrotar por 2-0 o Brest, com golos do montenegrino Stevan Jovetic, aos 76 minutos, e do alemão Kevin Volland, aos 90.A formação monegasca segue na quarta posição, com 55 pontos, enquanto o Brest é 14.º, com 31.O Saint-Étienne esteve em vantagem na casa do Lorient, com um golo do camaronês Harold Moukoudi, aos 14 minutos, mas permitiu a reviravolta e o regresso aos triunfos do seu adversário, com um "bis" de Armand Laurienté, aos 66 e 86.O Lorient segue na 17.ª posição, primeira acima da linha de despromoção, com 26 pontos, enquanto o Saint-Étienne é 15.º, com 30.O Lens esteve a vencer por 2-0 em casa do Angers, com golos de Lois Diony, aos cinco minutos, e Thomas Mangani, aos 10, de penálti, mas permitiu também o empate já no período de descontos.Jonathan Clauss reduziu para 1-2, aos 22 minutos, e, já no período de descontos, o Angers, que aos 62 minutos recorreu ao português Mathias Lage, empatou a 2-2 por Arnaud Muinga, aos 90+2.Na luta pela permanência, Nimes (18.º, com 25 pontos) e Nantes (19.º, com 24) empataram 1-1, atrasando-se mutuamente na fuga aos últimos lugares.O Nantes chegou à vantagem por Ludovic Blas, aos 27 minutos, mas o Nimes, que vinha de uma série de três triunfos consecutivos, empatou pelo senegalês Moussa Koné, aos 76.O Montpellier (oitavo), com os portugueses Pedro Mendes e Mathis Carvalho no banco, empatou 0-0 em casa do Reims (13.º) e marcou passo na perseguição aos seus adversários mais diretos, deixando mesmo ‘escapar’ o Metz (quinto), que no sábado venceu por 2-1 o Bordéus.