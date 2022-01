Marselha e Mónaco evitam surpresas na Taça de França

enquanto o Montpellier venceu por 1-0 o Estrasburgo, em duelo de primodivisionários.Noutro confronto entre equipas do principal escalão, o Brest levou a melhor sobre o Bordéus, por 3-0, enquanto o Saint-Étienne foi vencer por 4-1 a casa do Jura Sud Foot, da quarta divisão, em mais um jogo da prova marcado pela violência.O rebentamento de petardos chegou mesmo a interromper a contenda, nos primeiros minutos, antes de a partida ser depois retomada.Lyon e Paris FC foram já eliminados devido à violência que impediu o confronto entre o clube da ‘Ligue 1’ e outro da segunda divisão.





Tomba-gigantes derrubam Rennes e Clermont







No desempate por grandes penalidades,Da quarta divisão, o Bergerac Périgord é um dos emblemas a seguir em frente, ao eliminar o Créteil Lusitanos, do terceiro escalão, e faz companhia ao Versailles 78, também do quarto nível.O Nantes eliminou o Vitré (2-0), enquanto o Reims "suou" para bater o Thaon (1-0), do quinto escalão.O Linas-Montlhery quase eliminava o Amiens, da segunda divisão, que esteve a vencer por 3-0 mas deixou a equipa da casa, que milita no quinto escalão, empatar a três, tendo de confiar nos penáltis para resolver a contenda.A ronda termina na terça-feira, com o campeão francês Lille a visitar outro primodivisionário, o Lens, já depois de o Paris Saint-Germain, detentor da Taça e líder do campeonato, visitar o Vannes, do terceiro escalão, na segunda-feira.