Marselha empata com Montpellier e escorrega para o quarto lugar da Liga francesa

Lusa 03 Dez, 2017, 22:59 | Futebol Internacional

Último dos pretendentes ao 'trono' de vice-líder do campeonato francês a entrar em cena, o Marselha claudicou frente ao oitavo classificado, beneficiando mesmo de um penálti duvidoso e de um golo anulado a Camara, aos 87 minutos, para não perder três pontos.



Segundos à partida para a 16.ª jornada, os marselheses não só não aproveitaram o desaire do PSG, que no sábado sofreu a primeira derrota na Liga francesa na visita ao Estrasburgo (2-1), para reduzir a diferença para o líder na tabela classificativa, como ainda caíram para o quarto lugar, superados pelo Lyon e o Mónaco na diferença de golos.



O costa-marfinense Giovanni Sio inaugurou o marcador para o Montpellier, aos 29 minutos, com o francês Florian Thauvin a empatar, de grande penalidade, aos 45, na sequência de uma dúbia mão na bola de Hilton.



Apesar do empate, o Marselha pode orgulhar-se de estar há 11 jogos sem perder, a melhor série em curso na Liga francesa. A última derrota do agora quarto classificado aconteceu na receção ao Rennes (1-3), a 10 de setembro.



Os marselheses têm 32 pontos, os mesmos que Lyon e Mónaco, e estão a nove do PSG, que lidera uma classificação na qual o Montpellier, que hoje contou com Pedro Mendes durante 65 minutos, soma 22.