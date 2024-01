Marselha empata em casa e arrisca perder terreno para os quatro primeiros

A equipa da casa abriu o marcador logo aos dois minutos, pelo central Samuel Gigot, de cabeça, após um excelente cruzamento do avançado português Vitinha, vantagem que manteve quase até final.



O Estrasburgo conseguiu empatar aos 90+2 minutos, quando a derrota parecia inevitável, pelo médio Jeremy Sebas, da Martinica, somando um precioso ponto em casa de um dos candidatos ao título.



O Marselha subiu ao quinto lugar, à condição, com 28 pontos, mas pode ser ultrapassado nesta jornada pelo Lille, de Paulo Fonseca, que soma os mesmos pontos e recebe o Lorient, e pelo Lens, que segue com 26 pontos e recebe o líder Paris Saint-Germain, ambos no domingo.



Ao mesmo tempo, os quatro primeiros, que antecedem os marselheses na tabela classificativa (Paris Saint-Germain, Nice, Mónaco e Brest) ainda não jogaram e podem aumentar a vantagem pontual em relação à equipa do avançado luso Vitinha.



O Paris Saint-Germain lidera a Ligue 1, com 40 pontos, seguido do Nice, com 35, do Mónaco, com 33, e do Brest, com 31.